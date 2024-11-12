Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥619
¥699
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穿上 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动童鞋，展现出色经典风范。耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的鞋底，塑就人气日常款型。顺滑皮革搭配鳄鱼皮纹理耐克勾勾标志，为鞋款增添恰到好处的个性魅力。

  • 显示颜色： 帆白/白色/黑/帆白
  • 款式： FV7725-100

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