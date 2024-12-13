Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥589
¥699
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匠心设计造就传奇鞋款。Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动童鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，彰显出众日常风范，让孩子尽兴畅玩。鞋款沿袭出色耐穿性、非凡脚感和 Air 设计，专为经典鞋款爱好者而打造。

  • 显示颜色： 大学金/白色/队橙/黑
  • 款式： DQ7779-700

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