Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥439
¥769
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舒适、耐穿、隽永，经典潮鞋凭实力备受推崇。在阳光下，Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动童鞋展现其本色魅力，彰显活力风范。该鞋款焕新演绎元年款篮球鞋 AF1 的人气设计：耐穿材质、趣味细节和醒目配色，助你大放异彩。足底搭载 Nike Air 缓震配置，助你自如畅玩。

  • 显示颜色： 帆白/椰奶色/闪电蓝/白色
  • 款式： HM3721-111

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