Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥579
¥699
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椰奶色/海岸蓝/橡皮暗褐/绿古色
浅英国褐/椰奶色/橡皮暗褐/鲜亮勃艮第酒红

穿上 Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动童鞋，展现出色经典风范。耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常鞋款。耐穿帆布搭配合成材质，增添纹理效果和层次感，尽显出众风范。

  • 显示颜色： 椰奶色/海岸蓝/橡皮暗褐/绿古色
  • 款式： FN4731-100

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