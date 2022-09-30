跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋缓震

      ¥669

      帆白/中蓝/黑/冷蓝
      旅行黄/黑/旅行黄/帆白

      Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋演绎传奇篇章。从耐穿材料到内嵌式 Air 缓震配置，几十年来，此款运动鞋已跃升成为经典标杆。魅力经久不衰！该特别版的设计灵感源自 Nike 历史：Nike 于 1972 年成立。鞋舌、后跟和鞋带饰有 70 年代风格图案，匠心演绎昔日经典时尚设计。

      • 显示颜色： 帆白/中蓝/黑/冷蓝
      • 款式： DQ0359-100

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格可能是商品的专柜价吊牌价或正品零售价指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，仅供您参考。未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、礼品卡等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。