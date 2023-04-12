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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋趣味十足，让人眼前一亮。 该鞋款匠心演绎挚爱的 AF1 设计，旨在致敬古老的美国唐人街（看看能找到几个莲花图案？）。 加垫鞋口设计，塑就舒适非凡的玩耍时光；利落皮革、耐穿结构和篮球运动风，演绎经典 AF1 风范。

      • 显示颜色： 白色/金黄/冠蓝鸦蓝/莲花粉
      • 款式： FD1023-100

      尺寸与尺码

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