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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      穿上经典设计，迈入新的一年。Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋采用经典 AF1 设计搭配舒适 Air 缓震系统，彰显元年款篮球风范，塑就比赛和日常穿着的理想之选。运动风耐克勾勾标志以兔子快速灵动的身影为灵感，释放无尽俏皮趣味，结合斑点中底的多彩配色，打造时尚迈步体验，一年四季皆可穿着。

      • 显示颜色： 白色/白色/水洗水鸭青/安全橙
      • 款式： FD4626-181

      尺寸与尺码

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