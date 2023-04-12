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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      不惧寒冷，心仪佳选。Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋采用匠心设计，尽显醒目风采。该运动童鞋饰有趣味图案，彰显经典 AF1 风范，令小宝贝喜迎农历兔年新春。耐穿皮革、内嵌式 Air 缓震配置结合全掌型橡胶外底，缔造舒适畅玩体验。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/帆白/安全橙
      • 款式： FD9912-181

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