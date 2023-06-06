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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋采用明亮配色，趣味十足，助力畅玩！该元年款篮球鞋焕新演绎你挚爱的 AF1 设计：趣味配色和恰如其分的亮泽效果，助你大放异彩。Nike Air 缓震配置提升舒适感，结合刺绣细节，巧搭灵感源自篮球的图案，展现灌篮风采。

      • 显示颜色： 白色/白色/激光橙/阴影绿
      • 款式： FB1838-131

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