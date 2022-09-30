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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      传奇 AF1，经典风范。Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋在 80 年代的篮球场上初次面世，现如今在课堂、操场及不同场所随处可见。采用耐穿皮革材料，铸就风靡数十年的经典鞋款。该鞋款舒适耐穿，专为孩子自由畅玩而设计。

      • 显示颜色： 山峰白/椰奶色/泡沫粉/蜜瓜绿
      • 款式： DQ0360-100

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