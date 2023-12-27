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      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥769

      Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。 该鞋款饰有炫彩银色耐克勾标志和闪亮金属色细节，营造喜庆风格，助你觉醒体内的“龙”之力量。 耐穿结构结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。

      • 显示颜色： 白色/蒸气绿/黑
      • 款式： FZ5529-103

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