跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Force 1 LV8 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥599
      ¥769
      22% 折让

      准备就绪，即刻畅玩。Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，彰显出众日常风范。加垫鞋口融入舒适里料，搭配毛毡后饰片，助你从容迎接冬季的到来。

      • 显示颜色： 山峰白/山峰白/篝火橙/明亮硫黄色
      • 款式： FV3647-171

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.6

      36: 鞋内长 23.9

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.4

      38: 鞋内长 25.7

      38.5: 鞋内长 26

      39: 鞋内长 26.2

      40: 鞋内长 26.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。