Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

¥549
¥699
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Nike Air Force 1 LV8 大童空军一号运动鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。 优质翻毛皮、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的外底，塑就人气日常款型。

  • 显示颜色： 麦黄/橡皮浅褐/麦黄
  • 款式： HQ7476-700

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