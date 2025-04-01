Nike Air Force 1 LV8

大童空军一号运动鞋

¥699

不论是即兴起舞还是花式炫技，Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋皆能令你跟上节奏，燃动全场。 醒目细节、耐穿合成材质结合舒适 Air 缓震配置，塑就 AF1 一如既往的传奇风范和舒适脚感。 克莱因蓝配色搭配反光细节，让你的步伐闪耀夺目。

  • 显示颜色： 白色/白色/光子灰/白色
  • 款式： FB1844-111

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