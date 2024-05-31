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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS)

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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS) 大童空军一号运动童鞋加入丰富花朵元素，绽放个人型格。AF1 经典风范结合奇趣花卉印花，鞋面搭配真实可触的花瓣形状装饰。耐穿皮革结构、牢固缝线结合舒适的 Air 缓震配置，让你在玩耍时跃跃欲试，活力紧跟游戏节奏。

      • 显示颜色： 黑/春绿/橡皮浅褐/白色
      • 款式： DZ2663-001

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