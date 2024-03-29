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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥579
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      黑/幻影灰白/白色/浅银
      浅银/白色/烟灰/深宝蓝
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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，潮酷有型。耐穿结构结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。新鞋出盒魅力无穷，尽显时尚酷炫风范。

      • 显示颜色： 黑/幻影灰白/白色/浅银
      • 款式： FB9035-002

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 24.1

      36.5: 鞋内长 24.4

      37.5: 鞋内长 24.8

      38: 鞋内长 25.1

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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