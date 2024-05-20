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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥629
      ¥699
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      Nike Air Force 1 LV8 1 (GS) 大童空军一号运动童鞋以精妙设计焕新经典佳作。该特别版 AF1 的设计灵感源自夏令营手工艺活动，将绳线设计融入醒目耐克勾标志，时尚有型。顺滑皮革结合舒适的 Nike Air 缓震配置与抓地出众的外底，塑就日常穿搭的理想之选。

      • 显示颜色： 白色/土绯红/蒸气绿/多色
      • 款式： FQ4948-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.3

      37.5: 鞋内长 24.7

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.8

      39: 鞋内长 26.1

      40: 鞋内长 26.5

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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