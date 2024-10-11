Nike Air Force 1 LV8 1 (GS) 大童空军一号运动童鞋以精妙设计焕新经典佳作。该特别版 AF1 的设计灵感源自夏令营手工艺活动，将绳线设计融入醒目耐克勾标志，时尚有型。顺滑皮革结合舒适的 Nike Air 缓震配置与抓地出众的外底，塑就日常穿搭的理想之选。

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