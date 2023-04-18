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      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童空军一号运动童鞋拥有值得你喜爱的元素：牢固的缝线和抓地力强劲的底纹设计，为你带来稳固出众脚感。该鞋款如同 20 年前一般时尚酷炫，即使在日常玩耍中经历污渍、磨损和刮擦洗礼，依旧风采不减，魅力十足。事实上，魅力将愈发彰显。

      • 显示颜色： 君王/帆白
      • 款式： DX1656-800

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