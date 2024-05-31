跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥479
      ¥699
      31% 折让

      奇趣如你，耀动街头。Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭课间活动。鲜艳色彩结合鞋身外侧反光 Swoosh 标志，塑就醒目造型。此款运动童鞋在新鞋出盒时魅力无穷，经历穿着后依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。

      • 显示颜色： 黑/浅军械蓝/俏皮粉/山峰白
      • 款式： FJ3288-001

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。