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      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

      大童空军一号运动鞋

      ¥579
      ¥699
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      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童空军一号运动鞋延续经典之作，展现潮酷风范。 耐穿结构结合抓地力强劲的底纹设计，助孩子轻松驾驭课间活动。 这款 AF1 采用厚实鞋舌、鞋带和耐克勾标志，为传奇运动鞋营造柔软质感。

      • 显示颜色： 山峰白/明亮绿/爆炸绿黄/山峰白
      • 款式： FB7402-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.8

      36: 鞋内长 24.2

      36.5: 鞋内长 24.5

      37.5: 鞋内长 25.2

      38: 鞋内长 25.7

      38.5: 鞋内长 26

      39: 鞋内长 26.5

      40: 鞋内长 26.9

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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