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      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS)

      大童运动童鞋

      ¥669

      白色/黑/白色
      泡沫粉/黑/白色/泡沫粉

      Nike Air Force 1 LV8 2 (GS) 大童运动童鞋沿袭 1982 年元年篮球鞋款设计，采用皮革和合成革鞋面搭配新颖细节，别具匠心。鞋底加入 Air 缓震技术和泡棉设计，轻盈舒适。

      • 显示颜色： 白色/黑/白色
      • 款式： AV0742-100

      尺寸与尺码

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