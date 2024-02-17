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      Nike Air Force 1 LV8 2 BG

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 LV8 2 BG 大童空军一号运动童鞋的设计灵感源自节日饼干，洋溢节日气息，为造型锦上添花。耐穿结构搭配 Air 缓震配置，塑就经典外观和质感，如今依然风靡不止。匠心饰边细节的设计灵感源自人气糖霜饼干，随附饼干模具，增添可爱甜美风范。

      • 显示颜色： 淡象牙白/热情红 /波罗的海蓝/白色
      • 款式： FQ8350-110

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