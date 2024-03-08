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      Nike Air Force 1 LV8 2 BG

      大童空军一号运动童鞋

      ¥699

      如果你对色彩的喜好犹如 Nike 鞋款一样变化多端，那么你定会爱上这款多姿多彩的 Nike Air Force 1 LV8 2 BG 大童空军一号运动童鞋。 左右两只鞋均采用别致设计，彰显创意十足的个性风范。 天然皮革设计，搭配橡胶外底，经久耐穿，助力自如畅玩；匠心缓震配置，带来 AF1 一如既往的舒适脚感和经典外观。

      • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
      • 款式： FQ8368-902

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