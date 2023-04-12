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      Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      黑/黑/煤黑/帆白
      沙堆白/脉冲柠檬黄绿/麻黄/帆白

      全网征集：NIKE 搬家公司的新成员！谁想加入我们？Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋的鞋舌标签与鞋垫图案以搬家公司的标签和打包盒为灵感，趣味十足。耐穿材料搭配橡胶外底，无论是在校园活动、课间休息，还是在操场玩耍，都为孩子提供有力支撑。

      • 显示颜色： 黑/黑/煤黑/帆白
      • 款式： DV1622-001

      尺寸与尺码

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