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      Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      穿上这款特别版 Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋，致敬你的无限潜力与无穷精力。 耐穿皮革与合成材质组合鞋面搭配橡胶鞋底，助你自信跳跃。 即刻上脚，畅享玩乐时光，绽放出众魅力。

      • 显示颜色： 帆白/中柔粉/沁蓝/体育场绿
      • 款式： FJ7540-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.2

      36: 鞋内长 23.6

      36.5: 鞋内长 24

      37.5: 鞋内长 24.4

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.2

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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