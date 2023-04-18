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      Nike Air Force 1 LV8 3 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥669

      Nike Air Force 1 LV8 3 (GS) 大童空军一号运动童鞋实力演绎倾情之作， 礼赞随一直盛行的音乐风格自在起舞或即兴舞动的你，致敬嘻哈文化的早期根源。 鞋款专为未来的小小艺术家和歌迷匠心打造，丰富细节灵感源自唱片、卡式录音带和光盘，巧妙糅合复古图案，旨在向该流派自 70 年代以来的辉煌发展历程致敬。 此外，别致坠饰设计，为该经典运动童鞋增添点睛之笔。

      • 显示颜色： 白色/海滩浅黄/白色/烟灰
      • 款式： DX1657-100

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