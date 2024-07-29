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      Nike Air Force 1 LV8 4 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 LV8 4 (GS) 大童空军一号运动童鞋采用撞色设计，搭配匠心元素，将在美国各地的公共篮球场掀起复古新潮。 运动鞋上的醒目耐克勾标志以这些富有想象力的精美设计为灵感。 AF1 以经典造型、优质结构和舒适缓震脚感而备受青睐，经典不过时。 该款运动鞋堪称理想画布，你可运用新颖的配色和设计，肆意挥洒创作灵感。

      • 显示颜色： 白色/黑/白色
      • 款式： FQ4118-100

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