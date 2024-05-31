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      Nike Air Force 1 LV8 5 (GS)

      大童空军一号运动童鞋

      ¥629
      ¥699
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      Nike Air Force 1 LV8 5 (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、舒适 Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭日常活动。新鞋上脚魅力无穷，即使经历穿着后依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。

      • 显示颜色： 帆白/椰奶色/白色/卡其
      • 款式： HF5349-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.4

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.2

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 25.1

      38.5: 鞋内长 25.5

      39: 鞋内长 25.9

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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