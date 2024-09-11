舒适、耐穿、隽永，Nike Air Force 1 LV8 (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，如今与 40 多年前首度面世时一样潮酷。耐穿结构、舒适 Nike Air 缓震配置结合抓地力强劲的底纹设计，助你轻松驾驭日常活动。经典 80 年代设计结合醒目色彩点缀，让你一见倾心。该鞋款即使经历穿着依旧风采不减，尽显时尚酷炫风范。事实上，魅力将愈发彰显。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。