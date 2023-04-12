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      Nike Air Force 1 Mid (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 Mid (GS) 大童空军一号运动童鞋焕新演绎 1982 年经典篮球鞋款，塑就出众日常风范。沿袭经典款的匠心设计，鞋底加入 Air 缓震技术，带来出色耐穿性和出众脚感，彰显你对经典鞋款的热爱之情。

      • 显示颜色： 白色/白色/狼灰
      • 款式： DH2933-101

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