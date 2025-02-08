Nike Air Force 1 Mid '07

男子空军一号运动鞋板鞋

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黑/黑
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Nike Air Force 1 Mid '07 男子空军一号运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面、醒目装饰和恰到好处的经典元素，让你魅力四射。加垫中帮鞋口，巧搭魔术贴粘扣，塑就传统篮球鞋的舒适脚感；鞋头打孔设计，有助双足保持干爽。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CW2289-001

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