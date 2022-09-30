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      Nike Air Force 1 Mid '07 WB

      空军一号男子运动鞋

      ¥949

      Nike Air Force 1 Mid '07 WB 男子运动鞋集一系列出众特性于一身，搭配利落覆面、新颖装饰和恰到好处的细节，让你魅力四射。加垫中帮鞋口结合经典魔术贴粘扣，缔造经典篮球鞋的舒适脚感。Nike Air 缓震配置，塑就出众性能和舒适体验。

      • 显示颜色： 亚麻/橡皮浅褐/黑/麦黄
      • 款式： DJ9158-200

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