Nike Air Force 1 Mid x Off-White™

男子空军一号运动鞋

¥1,299

AF1 系列邂逅 Virgil Abloh 风范。Nike Air Force 1 Mid x Off-White™ 男子空军一号运动鞋采用优质皮革材料，尽显挚爱篮球运动格调。前足搭配鞋钉状橡胶，增添时尚风范。经典 Off-White™ 设计经巧妙调整，结合可视 Air 缓震配置，助你一览畅动奥妙。

  • 显示颜色： 白色/校园粟黄/白色
  • 款式： DR0500-101

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