Nike Air Force 1 Mid EasyOn

大童易穿脱空军一号运动鞋

¥559
¥699
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水泥灰/白色/热辣紫红
暗调勃艮第酒红/白色/脉冲宝石蓝

Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童易穿脱空军一号运动鞋外观类似经典 AF1，但有一处非常有用的差异。你能找到它吗？为了便于穿脱，鞋款采用了弹性鞋带，无需系带，后跟处还内置了方便足部穿入的挡片，实现轻松贴合体验。此外，鞋款还采用了 Nike Air 缓震配置和橡胶细节来缔造经典 AF1 的缓震与支撑性能，助力畅玩。

  • 显示颜色： 水泥灰/白色/热辣紫红
  • 款式： FN1193-003

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