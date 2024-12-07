Nike Air Force 1 Mid EasyOn 大童空军一号运动鞋外观类似经典 AF1，但有一处非常有用的差异。你能找到它吗？为了便于穿脱，鞋款采用了弹性鞋带，后跟处还内置了方便足部穿入的挡片，实现轻松贴合体验。此外，鞋款还采用了 Nike Air 缓震配置和橡胶细节来缔造经典 AF1 的缓震与支撑性能，助力畅玩。

显示颜色： 水泥灰/白色/热辣紫红

款式： FN1193-003