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      Nike Air Force 1 Mid SE (GS)

      大童空军一号运动童鞋

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      Nike Air Force 1 Mid SE (GS) 大童空军一号运动童鞋延续经典之作，展现潮酷风范。 耐穿结构结合抓地力强劲的底纹设计，助孩子轻松驾驭课间活动。 设计灵感源自人气冬衣，采用厚实加长鞋舌、粗绳鞋带和缝线耐克勾标志，为这款传奇运动鞋带来新颖造型。 魔术贴粘扣设计可令鞋口变宽，便于穿脱，助孩子快速出街。

      • 显示颜色： 深丛林绿/海玻璃蓝/爆炸绿黄/深丛林绿
      • 款式： FD4641-300

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