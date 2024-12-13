Nike Air Force 1 Next Nature

大童空军一号运动童鞋板鞋

¥589
¥699
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穿上 Nike Air Force 1 Next Nature 大童空军一号运动童鞋，为你的造型增添传奇魅力。耐穿合成材质结合 Nike Air 缓震配置，塑就经典风范和舒适脚感；中性色撞色设计，醒目吸睛。从教室到公园，该鞋款伴你随心驾驭不同场合，尽展运动风范。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HF9096-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.5

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.3

37.5: 鞋内长 24.7

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.6

39: 鞋内长 26

40: 鞋内长 26.4

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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