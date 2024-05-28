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      Nike Air Force 1 NN GS

      大童空军一号运动童鞋

      ¥699

      白色/黑
      黑/白色

      穿上 Nike Air Force 1 NN GS 大童空军一号运动童鞋，为你的造型增添传奇魅力。 耐穿合成材质结合缓震配置，塑就经典风范和舒适脚感；中性色撞色设计，醒目吸睛。 从教室到公园，该鞋款伴你随心驾驭不同场合，尽展运动风范。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： HF9096-100

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.5

      36: 鞋内长 23.8

      36.5: 鞋内长 24.3

      37.5: 鞋内长 24.7

      38: 鞋内长 25.2

      38.5: 鞋内长 25.6

      39: 鞋内长 26

      40: 鞋内长 26.4

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

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