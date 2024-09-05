Nike Air Force 1 Shadow

女子空军一号厚底运动鞋板鞋

¥809
¥899
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帆白/亚麻/芝麻棕/惊喜可可色
帆白/冰川蓝/椰奶色/军械深海蓝

Nike Air Force 1 Shadow 女子空军一号运动鞋加倍凸显 AF1 经典元素，为经典篮球鞋设计增添趣味新意，尽显 AF1 元素出众风采。鞋眼、挡泥片、后饰片和耐克勾标志皆为双重设计，营造多层次造型。

  • 显示颜色： 帆白/亚麻/芝麻棕/惊喜可可色
  • 款式： DZ1847-106

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