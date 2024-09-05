Nike Air Force 1 Wild

女子空军一号运动鞋板鞋

¥849
¥949
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户外活动充满活力，Nike Air Force 1 Wild 女子空军一号运动鞋也是如此。 实用系带系统、耐穿材料结合牢固缝线，大胆焕新经典 AF1 设计。 织物包覆中底轻盈柔韧，后跟添加额外衬垫，带来出色舒适感。 刺绣装饰与鞋款工艺细节形成鲜明对比，打造出百搭实穿的外观。

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅红木褐/明亮绿/幻影灰白
  • 款式： FB2348-002

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