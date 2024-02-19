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      Nike Air Force 1 Wild

      女子空军一号运动鞋

      ¥949

      户外活动充满活力，Nike Air Force 1 Wild 女子空军一号运动鞋也是如此。实用系带系统、耐穿材料结合牢固缝线，大胆焕新经典 AF1 设计。织物包覆中底轻盈柔韧，后跟添加额外衬垫，带来出色舒适感。刺绣装饰与鞋款工艺细节形成鲜明对比，打造出百搭实穿的外观。

      • 显示颜色： 麦金/暗橙色/全域紫/麦金
      • 款式： FB2348-700

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