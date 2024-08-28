Nike Air Humara

女子运动鞋

¥1,019
¥1,199
15% 折让

狂野，哪儿挡得住？Nike Air Humara 女子运动鞋彰显复古风范和 Nike 越野跑风格，助你摆脱平庸。运动风设计巧糅优质材料与柔和配色，再现 90 年代风范和户外魅力。前足 Zoom Air 结合后跟 Nike Air，缔造非凡舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 淡象牙白/椰奶色/帆白/黑
  • 款式： FB9982-100

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。