狂野，哪儿挡得住？Nike Air Humara 女子运动鞋彰显复古风范和 Nike 越野跑风格，助你摆脱平庸。运动风设计巧糅优质材料与柔和配色，再现 90 年代风范和户外魅力。前足 Zoom Air 结合后跟 Nike Air，缔造非凡舒适的穿着感受。

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