Nike Air Hybrid 2
高尔夫球包
10% 折让
Nike Air Hybrid 2 高尔夫球包打造非凡舒适体验，助力享受果岭欢乐时光。 轻盈耐用设计，搭配符合人体构造的可拆卸 Nike Equaflex Air Max 肩带，缔造平衡携背感受。14 格隔层系统，帮助物品保持井然有序；配套顶部包罩，令你在球场无惧不良天气。
- 显示颜色： 天青石蓝/黑/帆白
- 款式： DR5132-456
其他细节
- 支撑架设计，轻盈耐用
- 隔热口袋设计，可在炎热天气帮助食物和饮品保冷
产品细节
- 主体/内衬：聚酯纤维
- 必要时用湿布清洁
