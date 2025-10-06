 
Nike Air Hybrid 2 高尔夫球包 - 天青石蓝/黑/帆白

Nike Air Hybrid 2

高尔夫球包

10% 折让

Nike Air Hybrid 2 高尔夫球包打造非凡舒适体验，助力享受果岭欢乐时光。 轻盈耐用设计，搭配符合人体构造的可拆卸 Nike Equaflex Air Max 肩带，缔造平衡携背感受。14 格隔层系统，帮助物品保持井然有序；配套顶部包罩，令你在球场无惧不良天气。


  • 显示颜色： 天青石蓝/黑/帆白
  • 款式： DR5132-456

Nike Air Hybrid 2

10% 折让

Nike Air Hybrid 2 高尔夫球包打造非凡舒适体验，助力享受果岭欢乐时光。 轻盈耐用设计，搭配符合人体构造的可拆卸 Nike Equaflex Air Max 肩带，缔造平衡携背感受。14 格隔层系统，帮助物品保持井然有序；配套顶部包罩，令你在球场无惧不良天气。

其他细节

  • 支撑架设计，轻盈耐用
  • 隔热口袋设计，可在炎热天气帮助食物和饮品保冷

产品细节

  • 主体/内衬：聚酯纤维
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 天青石蓝/黑/帆白
  • 款式： DR5132-456

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。