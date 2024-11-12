Air Jordan

大童灌篮漫画T恤

¥199
¥249
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Air Jordan 大童灌篮漫画T恤专为漫画和篮球爱好者打造。该款T恤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软针织面料，结合罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受；可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HQ7110-100

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