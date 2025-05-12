经典机车风格邂逅 Air Jordan 精致细节。Air Jordan 女子夹克采用结实耐穿的牛仔布面料，塑就挺括外观和质感；顺滑缎面里料，增添柔软触感。袖口拉链和下摆按扣设计，可供自主调节贴合度，助你随时彰显时尚风采。

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