跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan

      女子连帽衫

      ¥379
      ¥649
      41% 折让

      黑
      沙漠黄

      Air Jordan 女子连帽衫采用匠心设计，重新定义女子力，彰显 Jordan 风范。 超宽松版型、柔软加绒针织面料结合正面和背面点缀的醒目图案，打造冬日穿搭佳选。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： FZ4334-010

      尺寸与尺码

      超宽松版型：加宽加大

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。