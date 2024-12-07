Air Jordan

女子针织长裤

¥849
¥1,199
29% 折让

古棕色
黑

Air Jordan 女子针织长裤，让休闲格调再升级。出众结构结合柔软针织面料，塑就时尚舒适的修身版型。巧糅弹性腰部、略微喇叭形裤筒和金属细节，打造出挑外观。

  • 显示颜色： 古棕色
  • 款式： FZ4202-223

尺寸与尺码

修身版型：利落合身

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