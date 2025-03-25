Air Jordan

女子长袖梭织上衣

¥699

帆白
暗烟灰

演绎专业风范，彰显 Jordan 风采。Air Jordan 女子长袖梭织上衣采用全长纽扣开襟设计，结合斜纹面料，塑就精致垂坠效果。落肩衣袖搭配超宽松版型，赋予经典版型时尚魅力。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HJ0021-133

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